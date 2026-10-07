В Николаевской области женщину судили за репосты в TikTok

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В Николаевской области судили женщину за распространение TikTok материалов. Речь идет о видео, которые оправдывали и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что женщина была в должности начальницы изолятора. Она в течение прошлого года неоднократно репостила видео в TikTok, в котором говорилось об оправдывании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, были видео о возражении временной оккупации части территории Украины.

На суде женщина признала свою вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества, но освободил женщину от отбывания наказания с испытанием на три года.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.