Глава КП требовал у предпринимателя 40 тысяч грн за съемку рекламы в центре Киева

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В Киеве правоохранители задержали руководителя коммунального предприятия Подольского района за вымогательство. Чиновник хотел получить 40 тысяч гривен за содействие в проведении рекламных съемок на Контрактовой площади

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По материалам следствия, к чиновнику обратился местный предприниматель с просьбой предоставить разрешение на съемку рекламного видео. Чиновник заявил, что заключить договор возможно только после уплаты "вознаграждения". Он также заверил, что за эти средства поможет избежать проблем с контролирующими органами во время съемок.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал взятку.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Теперь должностному лицу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновников, переплативших 7 млн грн за планшеты для ГСЧС.