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10 января 2025, 13:11

На Одещине разоблачили "бизнесменов", которые производили подделки гаджетов известного бренда

10 января 2025, 13:11
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фото: esbu.gov.ua
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Суд в Одесской области вынес приговор трем мужчинам, которые незаконно продавали телефонные аксессуары под маркой известного мирового бренда. Правоохранители изъяли у них товара на 30 млн. гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

По данным ведомства, организовал незаконный бизнес 29-летний одессит. Через сайт и страницу в Instagram он продавал поддельные наушники, смартчасы, зарядные устройства и другие аксессуары. Заказы отправлялись по всей Украине.

С производством и продажей поддельной техники ему помогали двое подельников. Они закупали дешевые китайские аналоги и наклеивали на них брендированные наклейки.

Ущерб правообладателю от этой незаконной деятельности составил более 6,5 млн грн. Участники схемы уже возместили эти средства.

Организатору преступной группы суд назначил штраф в 153 тыс. грн, другим участникам – по 136 тыс. грн. грн.

Напомним, ранее на украинской границе была задержана партия контрабандной техники на полмиллиона долларов.

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