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Авария произошла в среду вечером, 8 января, в городе Обухов. Автомобиль стражей порядка съехал в кювет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По имеющимся данным, около 17:30 на дороге столкнулись легковушка ЗАЗ и полицейский автомобиль.

"В результате ДТП служебный автомобиль съехал с главной дороги в кювет. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 6 января на трассе Киев-Одесса в Фастовском районе Киевской области Chevrolet врезался в отбойник. Пострадала пассажирка автомобиля.