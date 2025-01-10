Вылетел в кювет: в Киевской области автомобиль полиции попал в ДТП
Авария произошла в среду вечером, 8 января, в городе Обухов. Автомобиль стражей порядка съехал в кювет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
По имеющимся данным, около 17:30 на дороге столкнулись легковушка ЗАЗ и полицейский автомобиль.
"В результате ДТП служебный автомобиль съехал с главной дороги в кювет. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 6 января на трассе Киев-Одесса в Фастовском районе Киевской области Chevrolet врезался в отбойник. Пострадала пассажирка автомобиля.
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