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Аварія сталася у середу ввечері, 8 січня, в місті Обухів. Автомобіль правоохоронців з’їхав у кювет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За наявними даними, близько 17:30 на дорозі зіткнулися легковик ЗАЗ та поліцейська автівка.

"Внаслідок ДТП службовий автомобіль з’їхав з головної дороги в кювет. На щастя, потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 6 січня на трасі Київ-Одеса у Фастівському районі Київщини Chevrolet врізався у відбійник. Постраждала пасажирка авто.