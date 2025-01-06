На Киевщине из-за взрыва повербанка загорелась школа
Пожар произошел сегодня, 6 января, в помещении "Школы-лицея №16" в городе Белая Церковь. Детей эвакуировали из учебного заведения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.
Известно, что около 12:15 в учебном заведении по улице Зеленой загорелась раздевалка спортзала. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
"Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Работниками школы было эвакуировано 9 учеников", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в раздевалке произошел взрыв повербанка. Окончательная причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 5 января в Киеве в многоэтажке загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека.
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