фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Пожар произошел сегодня, 6 января, в помещении "Школы-лицея №16" в городе Белая Церковь. Детей эвакуировали из учебного заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Известно, что около 12:15 в учебном заведении по улице Зеленой загорелась раздевалка спортзала. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

"Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Работниками школы было эвакуировано 9 учеников", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в раздевалке произошел взрыв повербанка. Окончательная причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 5 января в Киеве в многоэтажке загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека.