фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел частный дом. Спасатели во время разведки в одной из комнат обнаружили 82-летнего мужчину и 101-летнюю женщину без признаков жизни.

Площадь пожара составила 48 кв.м. За более часа его потушили.

Причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, утром 6 января в Одесской области горел пятиквартирный дом. Погибли два человека.