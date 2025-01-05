Удар КАБами по жилому сектору Сумщины: чрезвычайники завершили спасательные работы

фото: ГСЧС Украины

Бойцы ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы после авиационного удара РФ по поселку Свеса Шосткинского района 4 января. В результате атаки травмированы 10 гражданских, пострадавших под завалами не обнаружили

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

В поисковые мероприятия привлекали кинологические расчеты спасателей.

Из-за атаки в пятиэтажном доме разрушены 15 квартир, а также полностью уничтожен один частный жилой дом. Взрывная волна повредила около 900 окон в четырех многоэтажках и семи частных домах.

"В результате удара травмированы 10 человек, из них 2 детей", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 4 января в Сумской области российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Свеской общины. Одна бомба попала в пятиэтажное здание, другая – в соседний жилой квартал. Ранее сообщалось о пяти раненых гражданских.