Оккупанты ударили КАБами по Черниговщине: ранены 9 гражданских, повреждены больница и дома

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Вчера вечером, 4 января, россияне сбросили КАБы на жилмассив города Семеновка Новгород-Северского района. Ранения получили девять человек, среди которых двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.

Правоохранители фиксируют последствия попаданий и собирают доказательства очередных военных преступлений оккупантов. По состоянию на 23:00 было известно о семи пострадавших. Следователи открыли уголовные производства.

Утром 5 января глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что пострадали девять человек. Из-за атаки значительно повреждены админздание, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.

"9 раненых, из них двое детей – 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу", – говорится в сообщении.

Сегодня специалисты проводят работы по консервации повреждений там, где разрушения не критичны. Вячеслав Чаус добавил, что из Семеновки ночью эвакуировали 24 пациентов местного территориального центра – пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.

Напомним, вечером 3 января россияне нанесли групповой ракетный удар по Чернигову – попали по жилой застройке на окраине города.

Спасательную операцию на месте вражеского удара завершили 4 января. В результате атаки семь человек ранены: двое находятся на стационарном лечении, пять на амбулаторном. Один человек погиб.