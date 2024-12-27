фото: полиция

ДТП произошло 26 декабря около семи утра в пределах села Багачевка Звенигородского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Не справившись с управлением, 26-летняя водительница авто Daewoo Lanos выехала на встречную полосу и врезалась в авто Volkwagen Transporter.

В результате аварии, предварительно из-за повреждения электропроводки, оба автомобиля загорелись. Машины потушили спасатели.

На месте медики оказали помощь двум водителям. От госпитализации они отказались. Пассажиров в машинах не было.

На водительницу Daewoo полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, днем 25 декабря в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.