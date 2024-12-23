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23 декабря 2024, 09:13

В Киевской области в результате дроновой атаки повреждены жилые дома: полиция показала фото

23 декабря 2024, 09:13
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фото: полиция
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В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских дронов в ночь на 23 декабря повреждены четыре частных дома и линия электропередач

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Глава ОВА отметил, что во время ночной атаки дронов в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения или попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры нет.

Как подчеркнул Кравченко, в результате падения обломков сбитых целей в одном из районов была повреждена линия электросетей. Электроснабжение уже возобновлено.

В другом районе повреждены четыре частных дома, гараж и три автомобиля. В домах выбиты окна, иссечены двери и фасады, повреждены кровли.

В полиции показали фото с мест падения обломков сбитых вражеских целей.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждено оборудование на предприятии, пострадал человек.

война обстрелы Киевская область Кравченко Руслан Андреевич
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