На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджені житлові будинки: поліція показала фото

фото: поліція

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у ніч проти 23 грудня пошкоджені чотири приватні будинки і лінія електропередач

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Голова ОВА зазначив, що під час нічної атаки дронів в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення чи влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Як підкреслив Кравченко, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів була пошкоджена лінія електромереж. Електропостачання вже відновлене.

В іншому районі пошкоджені чотири приватні будинки, гараж і три автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі.

У поліції показали фото з місць падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Хмельницькій області унаслідок атаки РФ пошкоджено обладнання на підприємстві, постраждала людина.