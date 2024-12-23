В результате российских обстрелов на Херсонщине погибли три человека

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За прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 28 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В частности, под вражеским огнем и авиаударами были Берислав, Белозерка, Садовое, Золотая Балка, Херсон и другие. В общей сложности обстреливалось 28 населенных пунктов.

Ооккупанты били по жилым кварталам, повреждено 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили.

В течение суток 3 человека погибли, еще 1 получил ранения.

Напомним, 22 декабря российские военные атаковали дроном Берислав Херсонской области.