В результате российских обстрелов на Херсонщине погибли три человека
За прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 28 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В частности, под вражеским огнем и авиаударами были Берислав, Белозерка, Садовое, Золотая Балка, Херсон и другие. В общей сложности обстреливалось 28 населенных пунктов.
Ооккупанты били по жилым кварталам, повреждено 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили.
В течение суток 3 человека погибли, еще 1 получил ранения.
Напомним, 22 декабря российские военные атаковали дроном Берислав Херсонской области.
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