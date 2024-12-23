На Хмельнитчине из-за атаки российских дронов пострадал человек

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В Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждено оборудование на предприятии, пострадал человек

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

Глава ОВА отметил, что сегодня ночью во время тревоги силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed.

"В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное", - написал Тюрин.

Он добавил, что также повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 28 населенных пунктов Херсонской области, погибли три человека.