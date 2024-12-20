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20 декабря 2024, 08:04

В Киевской области в результате обстрела возник масштабный пожар

20 декабря 2024, 08:04
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фото: ГСЧС
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Сегодня, 20 декабря, около 1 часа в результате очередной атаки российских дронов на территории Бориспольского района Киевщины произошло возгорание складского помещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил площадь в 15 000 квадратных метров. На месте работают более 70 спасателей и 24 единиц техники.

Также отмечается, что к ликвидации масштабного пожара спасатели привлекли спецтехнику из Киева, аэропорта Борисполь, местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

Пожар удалось локализовать в 4:05. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города. Пострадали два человека.

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