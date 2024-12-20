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20 декабря 2024, 00:55

Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали ребенка и мужчину

20 декабря 2024, 00:55
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фото: t.me/svoiKR
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В ночь на 20 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате удара разбитый двухэтажный дом, из-под завалов получили двух человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что среди двух спасенных – ребенок.

"Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также избиты окна в 10-этажке. Детали выясняем", – говорится в сообщении.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, ночью 18 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.

Ранее сообщалось, что идет ликвидация последствий предыдущей российской атаки на Кривой Рог.

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