Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали ребенка и мужчину
В ночь на 20 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате удара разбитый двухэтажный дом, из-под завалов получили двух человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он уточнил, что среди двух спасенных – ребенок.
"Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также избиты окна в 10-этажке. Детали выясняем", – говорится в сообщении.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, ночью 18 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.
Ранее сообщалось, что идет ликвидация последствий предыдущей российской атаки на Кривой Рог.