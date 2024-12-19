В Сумской области охранники границы приземлили российского "Гербера"

фото: ГПСУ

Минувшей ночью во время дроновой атаки РФ бойцы-пограничники успешно уничтожили в Сумской области вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Гербера"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Зафиксировав полет БПЛА, защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит", – говорится в сообщении.

"Гербера" - разработка оккупантов, которая активно применяется в войне против Украины. Дрон является более дешевой и упрощенной версией иранского дрона-камикадзе "Shahed 136", известного в РФ как "Герань-2".

Этот беспилотник может выполнять различные задачи: от разведки и наблюдения до нанесения ударов по целям и отвлечения противовоздушной обороны.

Напомним, на днях во время очередной атаки на Украину пограничники приземлили в Сумской области российский ударный БпЛА типа "Shahed 136".