Россияне ударили баллистикой по жилому дому в Кривом Роге: пострадали 5 горожан

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Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"На данный момент 5 пострадавших - девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести", - говорится в сообщении.

Александр Вилкул добавил, что из-за ракетного удара повреждено много многоэтажек и частных домов. Штаб помощи будет развернут в ближайшей школе. Также в одной из больниц вылетели все окна. Пациентов переводят в другие медицинские учреждения.

Напомним, в ночь на 20 декабря оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. Сообщалось, что из-под завалов разбитого двухэтажного дома достали двух человек – ребенка и мужчину.