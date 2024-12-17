Российские войска ударили дроном по автомобилю в Херсоне: ранены гражданские

иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня утром, 17 декабря, оккупанты атаковали беспилотником автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва ранения получили двое мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Пострадали два человека. 51-летний мужчина и 50-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также обломочные ранения", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, вчера российские войска атаковали 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пятеро гражданских получили ранения.