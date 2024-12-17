Силы ПВО сбили 20 российских дронов, еще 10 – локационно потеряны

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Силы обороны сбили 20 российских беспилотников, которыми вражеская армия атаковала Украину в ночь на 17 декабря. Еще 10 дронов локационно потеряны

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.

"В ночь на 17 декабря (с 23.00 16 декабря) враг атакует Украину 31-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел – РФ", – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате активного противодействия сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БПЛА – в воздухе.

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Боевая работа продолжается. Данные могут быть обновлены.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1600 российских захватчиков, четыре танка и 15 боевых бронированных машин. Общая численность потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 765 тысяч военных.