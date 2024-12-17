Силы ПВО сбили 20 российских дронов, еще 10 – локационно потеряны
Силы обороны сбили 20 российских беспилотников, которыми вражеская армия атаковала Украину в ночь на 17 декабря. Еще 10 дронов локационно потеряны
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.
"В ночь на 17 декабря (с 23.00 16 декабря) враг атакует Украину 31-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел – РФ", – говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
В результате активного противодействия сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БПЛА – в воздухе.
Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Боевая работа продолжается. Данные могут быть обновлены.
Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1600 российских захватчиков, четыре танка и 15 боевых бронированных машин. Общая численность потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 765 тысяч военных.