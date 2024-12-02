В Киевской области из-за атаки дронов возник пожар на предприятии

фото иллюстративное: ГСЧС

В Киевской области вспыхнул пожар в результате атаки дронов РФ ночью 2 декабря. Горел склад предприятия

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Он напомнил, что в области воздушная тревога продолжалась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.

Прямые попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксированы. Пострадавших нет. Но из-за падения обломков в Киевской области возник пожар.

Произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован.

Напомним, в ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева.