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02 декабря 2024, 09:37

Российские дроны ночью атаковали Черниговщину: в ОВА показали фото последствий

02 декабря 2024, 09:37
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фото: Черниговская ОВА
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В результате атак российских дронов на Черниговщине зафиксировано разрушение в двух селах

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В частности, в селе Прилукского района поврежден частный жилой дом, а также автомобиль. В Нежинском районе – поврежден дом, разрушено хозяйственное здание.

Люди в результате этих ударов врага не пострадали.

Глава ОВА добавил, что всего за прошедшую неделю в регионе зафиксировано 283 взрыва в 23 населенных пунктах. Россияне для ударов использовали минометы, САУ, РСЗО. Также враг нанес 28 ударов с воздуха - дважды применили дроны-камикадзе Shahed и 26 раз избивали из ударных FPV-дронов.

Напомним, в ночь на 2 декабря противовоздушная оборона работала в десяти областях. Военным удалось сбить 52 вражеских дрона.

война обстрелы Черниговская область Чаус Вячеслав Анатольевич
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