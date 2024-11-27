В Киевской области произошел масштабный пожар на пилораме
Пожар возник вчера вечером, 26 ноября, в селе Мотовиловка Фастовского района. Возгорание потушили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Известно, что около 20:00 на улице Звездной огонь охватил деревянный навес местной пилорамы. Спустя 4,5 часа спасатели ликвидировали возгорание на площади 360 квадратных метров.
"Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киевской области в результате атаки российских дронов возник пожар на предприятии.
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