В Житомирской области во время пожара погиб спасатель

фото: ГСЧС

Во время ликвидации пожара в Житомирской области погиб спасатель, еще один получил травмы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Погибший – командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части Владимир Бондарчук.

Пожар произошел в двухэтажном здании в поселке Романов. По прибытии на место вызова спасатели установили, что возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Оттуда огонь распространился на крышу и помещение первого этажа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в 25-этажке, погибла женщина.