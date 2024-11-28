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28 ноября 2024, 19:46

В Житомирской области во время пожара погиб спасатель

28 ноября 2024, 19:46
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фото: ГСЧС
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Во время ликвидации пожара в Житомирской области погиб спасатель, еще один получил травмы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Погибший – командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части Владимир Бондарчук.

Пожар произошел в двухэтажном здании в поселке Романов. По прибытии на место вызова спасатели установили, что возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Оттуда огонь распространился на крышу и помещение первого этажа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в 25-этажке, погибла женщина.

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