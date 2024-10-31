На Киевщине обломок российского дрона упал на территории городка для переселенцев

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В ночь на 31 октября во время российской дроновой атаки на Киевщине работала противовоздушная оборона

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews .

По словам главы ОВА, все вражеские цели, которые были запущены по региону, были уничтожены нашими защитниками.

Люди в результате дроновой атаки не пострадали, также не зафиксированы попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры.

При этом Кравченко добавил, что в одном из районов обломки сбитого дрона упали на открытой территории городка для внутренне перемещенных лиц. Повреждений и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 43 дрона. Сбить удалось 17 из них.