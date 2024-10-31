В Черкасской области из-за атаки "шахедов" есть повреждения на двух предприятиях

фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 31 октября под атакой российских удачных дронов типа "Шахед" оказалась Черкасская области. Обломки сбитых дронов повредили несколько предприятий

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе", - рассказал он.

В частности, по словам главы областной администрации, в одном случае был поврежден склад, а в другом окна в здании.

Последствия атаки уточняются.

Табурец добавил, что военные сбили в небе над Черкащиной три вражеских дрона. Люди в результате обстрела не пострадали.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 43 дрона. Сбить удалось 17 из них.