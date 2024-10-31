Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами: сколько вражеских целей уничтожило ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские войска в ночь на 31 октября совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, враг атаковал ракетами мост через Белгород-Днестровский лиман в Заливе Одесской области. По этому объекту были выпущены две баллистические ракеты и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69. Также под ударом баллистических ракет был город Краматорск Донецкой области. Сбить удалось две авиационные ракеты.

Кроме того, враг запустил по Украине 43 ударных дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа. Из них удалось сбить 17 беспилотников, 23 были локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в девяти областях: Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской.

Напомним, в ночь на 31 октября Киев пережил уже 20-ю воздушную атаку россиян в течение октября. В результате дроновой атаки повреждены окна в нескольких жилых домах.