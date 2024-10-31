В Киеве в результате ночной атаки дронов повреждены окна в трех многоэтажках
В ночь на 31 октября Киев пережил уже 20-ю воздушную атаку россиян в течение октября. Этой ночью войска врага атаковали столицу ударными дронами.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и ГСЧС.
Сообщается, что в результате падения обломков дрона произошло возгорание травяного настила на площади 50 кв. м на территории строительства в Подольском районе.
Также повреждены окна в трех соседних с местом падения обломков пятиэтажных жилых домов и двухэтажном административном здании.
По предварительным данным, люди в результате атаки дронов в Киеве не пострадали.
ГСЧС опубликовала фото с места падения обломков.
Напомним, в ночь на 30 октября враг в очередной раз совершил атаку дронами на Киев. Повреждена многоэтажка, пострадали 9 человек.