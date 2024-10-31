На Київщині уламок російського дрона впав на території містечка для переселенців

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У ніч проти 31 жовтня під час російської дронової атаки на Київщині працювала протиповітряна оборона

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За словами голова ОВА, усі ворожі цілі, які були запущені по регіону, були знищені нашими захисниками.

Люди внаслідок дронової атаки не постраждали, також не зафіксовано влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури.

При цьому Кравченко додав, що в одному з районів уламки збитого дрона впали на відкритій території містечка для внутрішньо переміщених осіб. Пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російські війська запустили по Україні 43 дрони. Збити вдалося 17 з них.