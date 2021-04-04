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04 квітня 2021, 18:55 1281

"Слуга народу" Задорожний потрапив у ДТП під Києвом

04 квітня 2021, 18:55 1281
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Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину
Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Задорожний скоїв ДТП поблизу Обухова Київської області.

Про це повідомляє Обозреватель, пише RegioNews.

Аварія сталася у неділю, 4 квітня, близько 12:40. Нардеп і водій іншої машини отримали невеликі травми, але обійшлося без госпіталізації.

Повідомляється, що депутат не зміг впоратися з керуванням свого транспортного засобу і врізався у Ford. Інший учасник події їхав попереду в попутному напрямку. Попри те, що водіям не знадобилася госпіталізація, медики, які прибули на виклик, надали першу допомогу учасникам ДТП.

Нагадаємо, вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги.

ДТП Слуга народа Київська область нардеп поліція

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