"Слуга народу" Задорожний потрапив у ДТП під Києвом

Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину

Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Обозреватель, пише RegioNews.

Аварія сталася у неділю, 4 квітня, близько 12:40. Нардеп і водій іншої машини отримали невеликі травми, але обійшлося без госпіталізації.

Повідомляється, що депутат не зміг впоратися з керуванням свого транспортного засобу і врізався у Ford. Інший учасник події їхав попереду в попутному напрямку. Попри те, що водіям не знадобилася госпіталізація, медики, які прибули на виклик, надали першу допомогу учасникам ДТП.

Нагадаємо, вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги.