"Слуга народу" Задорожний потрапив у ДТП під Києвом
Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину
Нардеп не впорався з керуванням і врізався в іншу машину
Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Задорожний скоїв ДТП поблизу Обухова Київської області.
Про це повідомляє Обозреватель, пише RegioNews.
Аварія сталася у неділю, 4 квітня, близько 12:40. Нардеп і водій іншої машини отримали невеликі травми, але обійшлося без госпіталізації.
Повідомляється, що депутат не зміг впоратися з керуванням свого транспортного засобу і врізався у Ford. Інший учасник події їхав попереду в попутному напрямку. Попри те, що водіям не знадобилася госпіталізація, медики, які прибули на виклик, надали першу допомогу учасникам ДТП.
Нагадаємо, вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги.
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