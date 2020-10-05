СБУ отчиталась о закрытии перед выборами нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов

Агитаторы призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины

Агитаторы призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины

Фото: СБУ

Кибердепартамент Службы безопасности Украины на протяжении сентября блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, киберспециалисты СБ Украины пресекли противоправную деятельность SMM-специалиста, жителя Сумской области, который по заказу граждан РФ через фейковые аккаунты в бот-сети популяризировал идеи территориального раскола Украины и обострения общественно-политической ситуации накануне местных выборов.

В Херсонской области оперативникиразоблачили интернет-агитатора, который по заказу кураторов из страны-агрессора в запрещенной российской соцсети распространял призывы к изменению границ территории государства неконституционным способом.

В Днепропетровской области прекратили противоправную деятельность жителя региона, причастного к распространению материалов, содержащих призывы к совершению действий по изменению границ территории страны, нарушая порядок, предусмотренный Конституцией Украины.

По этим фактам продолжаются процессуально-следственные действия.

Кроме того, в рамках начатых ранее следователями СБ Украины производств судами привлечены к уголовной ответственности интернет-агитаторы из Запорожской и Волынской областей, "призывающие к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, разжиганию национальной вражды и ненависти".

Также киберспециалисты в Одесской области пресекли противоправную деятельность администратора интернет-магазина и Telegram-канала, которые использовали для незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Изъятые во время проведения оперативно-следственных действий наркотические средства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности направлены на соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что в СБУ хотят запретить голосовать 25 октября тем, кто сотрудничает с Россией.