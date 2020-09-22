"Карта изменений" от Романа Гаха: Жители Борщаговской ОТГ рассказали, какие проблемы надо решить в первую очередь
Уже первые обращения граждан, поступившие в проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", которую основал кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа" Роман Гах, позволили обозначить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.
Об этом говорится в статьи информационного портала "Моя Киевщина", передает RegioNews.
В частности, первые обращения показали самую главную проблему общества – это отсутствие в населенных пунктах необходимого количества государственных школ и детсадов. Так, около 50% уже поданных жителями Петропавловской и Софиевской Борщаговок жалоб касались именно безумного дефицита мест в существующих детских садах и школах с длиннющими очередями в образовательные учреждения, а в Чайках такой больной вопрос вообще волнует до 80% людей.
"И их вполне можно понять, потому что три села Борщаговской ОТГ де-факто уже стали одним из "спальных" районов Киева, в котором благодаря активной застройке до 2021 года, по профессиональным оценкам, будет проживать уже более 80 тысяч человек. Здесь молодежь и активные люди покупают жилье, параллельно же в этих новых жилых комплексах наблюдается настоящий беби-бум. Кстати, судя из присланных запросов граждан на тему этого локального кризиса, необходима четкая стратегия его преодоления", - отмечается в публикации.
Для решения этой проблемы, во-первых, необходимо в ближайшее время запланировать строительство новых образовательных учреждений, тем более что это предусмотрено генпланами и для этого есть средства бюджета объединенной громады, что вскоре будет аккумулировать более 800 миллионов гривен. А, во-вторых, уже существуют конкретные планы заинтересовать местных застройщиков, которые могут посодействовать с улучшением социальной инфраструктуры, потому что нынешняя власть строительство необходимых социальных объектов постоянно откладывала.
Значительное количество жалоб и предложений, которые поступили на "Карту перемен", касаются также недостатка в ОТГ своей больницы, потому что в Петропавловской и Софиевской Борщаговках есть только медицинские амбулатории общей практики. И в этом плане есть несколько путей решения этого вопроса. На первом этапе возможно добиться расширения возможностей амбулаторий по приему пациентов за счет излишков бюджета, благо реформа децентрализации вполне позволяет это делать. А дальше необходимо новое строительство поликлиники. И здесь, как и в случае со школами и детсадами, бюджетные средства для соответствующего социального объекта есть.
Как только заработала "Карта изменений Борщаговской ОТГ", стала понятной еще одна большая проблема, которая беспокоит жителей общины – это перебои с поставкой воды и электричества. А также другой вопрос – плохое освещение многих улиц.
"Что касается уличного освещения, то здесь жители общины дали определенную оценку местной власти, ведь деньги в бюджете для содержания в нормальном состоянии улиц были и до создания объединенной общины. Для решения этого вопроса нужно лишь системо проявлять хозяйственные способности. Что касается перебоев с водо- и электроснабжением, то это более комплексная проблема, вызванная изношенностью еще советских коммуникаций, к которым преимущественно подключена Борщаговская ОТГ. Тем не менее, решить эту проблему также возможно. Есть проект строительства новой подстанции "Западная". Также можно вести переговоры до присоединения Борщаговки до столичных сетей электро- и водоснабжения", - говорится в статье.
Итак, благодаря проекту "Карта изменений" можно получить много полезной информации о жизни этого пригорода. Причем большинство актуализированных жителями проблем возможно решить, иногда точечно, а иногда – комплексно. И для понимания чего действительно помогает запуск "Карты изменений".
Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".
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