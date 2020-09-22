"Карта изменений" от Романа Гаха: Жители Борщаговской ОТГ рассказали, какие проблемы надо решить в первую очередь

Среди основных проблем - это отсутствие необходимого количества школ и детсадов в населенных пунктах

Среди основных проблем - это отсутствие необходимого количества школ и детсадов в населенных пунктах

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в статьи информационного портала "Моя Киевщина" , передает RegioNews.

В частности, первые обращения показали самую главную проблему общества – это отсутствие в населенных пунктах необходимого количества государственных школ и детсадов. Так, около 50% уже поданных жителями Петропавловской и Софиевской Борщаговок жалоб касались именно безумного дефицита мест в существующих детских садах и школах с длиннющими очередями в образовательные учреждения, а в Чайках такой больной вопрос вообще волнует до 80% людей.

"И их вполне можно понять, потому что три села Борщаговской ОТГ де-факто уже стали одним из "спальных" районов Киева, в котором благодаря активной застройке до 2021 года, по профессиональным оценкам, будет проживать уже более 80 тысяч человек. Здесь молодежь и активные люди покупают жилье, параллельно же в этих новых жилых комплексах наблюдается настоящий беби-бум. Кстати, судя из присланных запросов граждан на тему этого локального кризиса, необходима четкая стратегия его преодоления", - отмечается в публикации.

Для решения этой проблемы, во-первых, необходимо в ближайшее время запланировать строительство новых образовательных учреждений, тем более что это предусмотрено генпланами и для этого есть средства бюджета объединенной громады, что вскоре будет аккумулировать более 800 миллионов гривен. А, во-вторых, уже существуют конкретные планы заинтересовать местных застройщиков, которые могут посодействовать с улучшением социальной инфраструктуры, потому что нынешняя власть строительство необходимых социальных объектов постоянно откладывала.

Значительное количество жалоб и предложений, которые поступили на "Карту перемен", касаются также недостатка в ОТГ своей больницы, потому что в Петропавловской и Софиевской Борщаговках есть только медицинские амбулатории общей практики. И в этом плане есть несколько путей решения этого вопроса. На первом этапе возможно добиться расширения возможностей амбулаторий по приему пациентов за счет излишков бюджета, благо реформа децентрализации вполне позволяет это делать. А дальше необходимо новое строительство поликлиники. И здесь, как и в случае со школами и детсадами, бюджетные средства для соответствующего социального объекта есть.

Как только заработала "Карта изменений Борщаговской ОТГ", стала понятной еще одна большая проблема, которая беспокоит жителей общины – это перебои с поставкой воды и электричества. А также другой вопрос – плохое освещение многих улиц.

"Что касается уличного освещения, то здесь жители общины дали определенную оценку местной власти, ведь деньги в бюджете для содержания в нормальном состоянии улиц были и до создания объединенной общины. Для решения этого вопроса нужно лишь системо проявлять хозяйственные способности. Что касается перебоев с водо- и электроснабжением, то это более комплексная проблема, вызванная изношенностью еще советских коммуникаций, к которым преимущественно подключена Борщаговская ОТГ. Тем не менее, решить эту проблему также возможно. Есть проект строительства новой подстанции "Западная". Также можно вести переговоры до присоединения Борщаговки до столичных сетей электро- и водоснабжения", - говорится в статье.

Итак, благодаря проекту "Карта изменений" можно получить много полезной информации о жизни этого пригорода. Причем большинство актуализированных жителями проблем возможно решить, иногда точечно, а иногда – комплексно. И для понимания чего действительно помогает запуск "Карты изменений".

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".