В Костополе глава райсовета и местное отделение "Батькивщины" обжаловали снятие их с выборов
Суд признал незаконным решение городской ТИК
Суд признал незаконным решение городской ТИК
Глава Костопольского районного совета Сергей Ткачук заявил, что Ровенский окружной административный суд признал незаконным решение Костопольской городской ТИК об отказе в регистрации и обязал комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты городского совета от ВО "Батькивщина".
Об этом председатель районного совета сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Что касается меня, то суд продолжится в апелляционной инстанции. Наверное, за всю свою жизнь я не встречался с такой подлостью", - написал он.
Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
Ранее сообщалось, что на Ровенщине с выборов сняли председателя райсовета и местную ячейку "Батькивщины".
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