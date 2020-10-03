В Костополе глава райсовета и местное отделение "Батькивщины" обжаловали снятие их с выборов

Суд признал незаконным решение городской ТИК

Суд признал незаконным решение городской ТИК

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Глава Костопольского районного совета Сергей Ткачук заявил, что Ровенский окружной административный суд признал незаконным решение Костопольской городской ТИК об отказе в регистрации и обязал комиссию зарегистрировать кандидатов в депутаты городского совета от ВО "Батькивщина".

Об этом председатель районного совета сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Что касается меня, то суд продолжится в апелляционной инстанции. Наверное, за всю свою жизнь я не встречался с такой подлостью", - написал он.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине с выборов сняли председателя райсовета и местную ячейку "Батькивщины".