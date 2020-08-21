Обворовывали храмы: в Тернополе будут судить преступную банду, которая похищала ценные иконы

Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон

Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон

Фото: Нацполиция

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции в Тернопольской области.

Следователи направили в суд уголовное производство в отношении участников организованной преступной группы, которые обворовывали храмы Украины”, - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования стало известно, что в сентябре 2019 года, незаконную группировку организовал уроженец Молдовы. Подзаработать на краже церковной атрибутики предложил еще двум мужчинам.

"Подозреваемые на протяжении 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в 17-19 веках. Перед тем как идти на преступление, злоумышленники ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали помещение на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна”, - отмечается в сообщении.

Сообщается, что жертвами преступной группы стали религиозные общины Тернопольской, Винницкой, Одесской и Волынской областей. Две кражи из церквей зарегистрировали правоохранители на территории Тернопольской области. Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон.

Сбывали иконы коллекционерам. Самая дорогая икона, которую присвоили злоумышленники, стоит более 1,2 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Львовщине прекратили работу "реабилитационного центра", где незаконно удерживали десятки людей.