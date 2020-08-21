Обворовывали храмы: в Тернополе будут судить преступную банду, которая похищала ценные иконы
Относительно участников организованной преступной группировки, которые занимались грабежом храмов Украины в суд направлено уголовное производство.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции в Тернопольской области.
Следователи направили в суд уголовное производство в отношении участников организованной преступной группы, которые обворовывали храмы Украины”, - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования стало известно, что в сентябре 2019 года, незаконную группировку организовал уроженец Молдовы. Подзаработать на краже церковной атрибутики предложил еще двум мужчинам.
"Подозреваемые на протяжении 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в 17-19 веках. Перед тем как идти на преступление, злоумышленники ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали помещение на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна”, - отмечается в сообщении.
Сообщается, что жертвами преступной группы стали религиозные общины Тернопольской, Винницкой, Одесской и Волынской областей. Две кражи из церквей зарегистрировали правоохранители на территории Тернопольской области. Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон.
Сбывали иконы коллекционерам. Самая дорогая икона, которую присвоили злоумышленники, стоит более 1,2 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Львовщине прекратили работу "реабилитационного центра", где незаконно удерживали десятки людей.