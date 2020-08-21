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21 августа 2020, 13:51 11

Столичных коммунальщиков подозревают в "дерибане" 78 млн грн

21 августа 2020, 13:51 11
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Уже задержан бывший внештатный советник предприятия
Уже задержан бывший внештатный советник предприятия
Фото: НАБУ
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В Киеве семерым чиновникам "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета. Чиновники разработали схему при закупке специальной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Regionews.

По данным следствия, в 2016-2017 годах "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Участники схемы обеспечили победу в двух тендерах компаний, которые поставили технику по завышенной цене.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участников коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии", - сообщили в НАБУ.

По данному делу НАБУ сообщило о подозрении:

  • бывшему внештатному советнику генерального директора КО "Киевзеленстрой" - 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209;
  • бывшему генеральному директору КО "Киевзеленстрой" - ч. 5 ст. 191;
  • экс-заместителю генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленстрой" - ч. 5 ст.191;
  • бывшему работнику одного из отделов КО "Киевзеленстрой" - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • доверенному лицу внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" - 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • частному предпринимателю - ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209.

Также отмечается, что бывшего внештатного советника гендиректора "Киевзеленстрой" и частного предпринимателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста.

НАБУ Киев воровство задержание предприятие
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