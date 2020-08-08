10:23  08 августа
В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19
12:09  08 августа
В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин
10:08  08 августа
В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
08 августа 2020, 13:43 3

На Черниговщине обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет

08 августа 2020, 13:43 3
Читайте також українською мовою
Их пытался провести в Украину гражданин Беларуси
Их пытался провести в Украину гражданин Беларуси
Фото: dpsu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

На украинско-белорусской границе в Черниговской области пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси, он пытался провести сигареты под видом минеральных удобрений через пункт пропуска "Новые Яриловичи".

По результатам всеобщего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн ​​гривен", - сообщили пограничники.

Напомним, в Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы, наркотики поставляли из стран Бенилюкса.

Черниговская область контрабанда пограничники Рекорд преступление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона с предпринимателя
07 августа 2020, 21:09
В Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы
07 августа 2020, 16:09
В Киеве пресекли деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги со счетов
06 августа 2020, 21:08
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »