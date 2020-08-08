На Черниговщине обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет
Их пытался провести в Украину гражданин Беларуси
Их пытался провести в Украину гражданин Беларуси
На украинско-белорусской границе в Черниговской области пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси, он пытался провести сигареты под видом минеральных удобрений через пункт пропуска "Новые Яриловичи".
По результатам всеобщего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен", - сообщили пограничники.
Напомним, в Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы, наркотики поставляли из стран Бенилюкса.
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