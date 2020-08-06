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06 августа 2020, 15:23 1

В части региональных поездов Укрзализныця будет продавать 100% мест

06 августа 2020, 15:23 1
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Возобновление продажи билетов стало возможным благодаря согласованию КГГА
Возобновление продажи билетов стало возможным благодаря согласованию КГГА
Фото: ТСН
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С завтрашнего дня, 7 августа, Укрзализныця будет продавать билеты на на 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, информирует RegioNews.

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжение Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - говорится в сообщении.

Отметим, что Укрзализныця продлила курсирование 17 региональных поездов. Благодаря региональным поездам пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостки, Чернигова, Жмеринки, Ровно и других городов.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, "Укрзалізниця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя.

Киев поезд железная дорога регионы рейсы
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