В части региональных поездов Укрзализныця будет продавать 100% мест

Возобновление продажи билетов стало возможным благодаря согласованию КГГА

Возобновление продажи билетов стало возможным благодаря согласованию КГГА

Фото: ТСН

С завтрашнего дня, 7 августа, Укрзализныця будет продавать билеты на на 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, информирует RegioNews.

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжение Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - говорится в сообщении.

Отметим, что Укрзализныця продлила курсирование 17 региональных поездов. Благодаря региональным поездам пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостки, Чернигова, Жмеринки, Ровно и других городов.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, "Укрзалізниця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя.