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30 июля 2020, 18:40 1

Глава Киевского облсовета подал в отставку

30 июля 2020, 18:40 1
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Также Николай Стариченко вышел из состава "Радикальной партии Ляшко"
Также Николай Стариченко вышел из состава "Радикальной партии Ляшко"
Фото: Моя Киевщина
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Глава Киевского областного совета Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении депутатского мандата.

Об этом на своей странице сообщил в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Глава Киевского облсовета от РПЛ Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера эта политическая проститутка вместе с другими депутатами-предателями от РПЛ создали в облсовете группу в "поддержку демократических инициатив президента Зеленского", - написал он.

Председатель Киевского областного совета от РПЛ Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера эта...

Опубликовано Олегом Ляшко Четверг, 30 июля 2020 г.

В свою очередь Николай Стариченко опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил свое решение.

Я решил сложить полномочия главы и депутата Киевского областного совета. Это связано с целым рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду. Ведь в своей жизни не гонялся за должностями или депутатскими мандатами", - сказал он.

Написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с целым рядом инсинуаций,...

Опубликовано Николаем Стариченко Четвер, 30 июля 2020 г.

Напомним, вчера в Киевском облсовете создали депутатскую группу в поддержку Владимира Зеленского.

отставка облсовет депутат Киевская область Олег Ляшко глава радикальная партия
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