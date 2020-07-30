Убийство преступника на Полтавщине оказалось инсценированным: организатора задержали

Силовики предупредили заказное убийство гражданина Украины

Силовики предупредили заказное убийство гражданина Украины

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Установлено, что мотивом "заказа" стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" киллер" должен был получить $50 тысяч. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство – уголовный авторитет.

Сегодня, 30 июля, полицейские задержали организатора "на горячем" – во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тысяч. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тысяч. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была распространена в СМИ и использована как доказательство для заказчика преступления.