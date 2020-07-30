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30 июля 2020, 17:45 6

Убийство преступника на Полтавщине оказалось инсценированным: организатора задержали

30 июля 2020, 17:45 6
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Оперативники Департамента стратегических расследований инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать организатора

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Установлено, что мотивом "заказа" стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" киллер" должен был получить $50 тысяч. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство – уголовный авторитет.

Сегодня, 30 июля, полицейские задержали организатора "на горячем" – во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тысяч. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тысяч. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была распространена в СМИ и использована как доказательство для заказчика преступления.

криминал преступление расследование убийство полиция задержание Полтавская область
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