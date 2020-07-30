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30 июля 2020, 16:20 3

В Вишневом под Киевом произошла массовая драка со стрельбой

30 июля 2020, 16:20 3
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Один из участников инцидента получил ранение в ногу
Один из участников инцидента получил ранение в ногу
Фото из открытых источников
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В г. Вишневое на территории стадиона рядом с парком Орион два десятка неизвестных лиц устроили драку со стрельбой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киев Оперативный.

По предварительной информации, огнестрельное ранение получил один из участников ОО "Автопатруль Майдан". Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и несколько экипажей врачей.

Причины конфликта до сих пор выясняют правоохранители.

Фото 21+ Драка со стрельбой в Вишневом Вчера в г. Вишневое на территории стадиона (рядом с парком Орион) между...

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 30 июля 2020 г.

Напомним, 20 июля под многоэтажкой в Киеве произошла драка со стрельбой.

Киев Киевская область драка стрельба ранение полиция
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