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30 липня 2020, 20:03 2

На Київщині затримали на хабарі чиновника Держагенства водних ресурсів

30 липня 2020, 20:03 2
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Посадовець вимагав хабара за укладання угоди з оренди ставка
Посадовець вимагав хабара за укладання угоди з оренди ставка
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Керівник Іванківського міжрегіонального управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів вимагав гроші за укладання низки договорів про оренду ставка в Іванківському районі Київської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

Зловмисника затримали під час одержання ним неправомірної вигоди в розмірі двох тисяч доларів США.

Як стало відомо правоохоронцям, чиновник вимагав неправомірну вигоду за подальше укладання договорів оренди ставка на р. Осниця в Іванківському районі Київської області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Стаття Кримінального кодексу, що її інкримінують затриманому посадовцеві, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині припинили діяльність конвертцентру, який "відмив" 330 млн грн.

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