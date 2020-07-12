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12 июля 2020, 15:07 1

Полтысячи людей без масок: полицейские закрыли ночной клуб в Киевской области

12 июля 2020, 15:07 1
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Правоохранители Киевщины прекратили деятельность ночного развлекательного заведения за нарушение карантинных ограничений
Правоохранители Киевщины прекратили деятельность ночного развлекательного заведения за нарушение карантинных ограничений
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Вопреки карантинным ограничениям, увеселительное заведение в поселке Козин на Обуховщине, продолжило работу после 22 часов. Персонал и более полутысячи посетителей клуба были без средств индивидуальной защиты.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда.

Правоохранители составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении – нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и на должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Напомним, мэр Тернополя Надал инициирует 31 июля проведение в городе парада выпускников, нарушая карантин.

Киевская область Ночные клубы полиция карантин нарушения штраф маски
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