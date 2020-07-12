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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 13:10 15

Эксглаву Киевской ОГА Присяжнюка избрали руководителем областной ячейки "Нашего края"

12 июля 2020, 13:10 15
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Фото: Facebook "Наш край"
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Бывшего главу Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка назначили председателем политической партии “Наш край” в Киевской области.

Об этом сообщается на странице "Наш край Киевщина” в Faсebook, пишет RegioNews.

Кандидатуру Анатолия Присяжнюка партийцы поддержали единогласно.

Реалии свидетельствуют о том, что людям нужно внимание и помощь. Поэтому "Наш край” Киевщины идет к людям! Вместе с командой единомышленников мы будем работать ради развития родной Киевщины, формирования и становления объединенных общин, создания комфортных условий для жизни людей, – сказал Присяжнюк после избрания.

Как говорится в сообщении, свою деятельность партия будет направлять на гражданское общество и создавать его новую основу.

АНАТОЛИЙ ПРИСЯЖНЮК возглавил "НАШ КРАЙ" Киевщины. Соответствующее решение было принято во время общего собрания Киевской...

Опубликовано НАШ КРАЙ Киевщина Суббота, 11 июля 2020 г.

Ранее в СМИ сообщалось, что фракция "Наш край” начала подкуп депутатов Херсонского облсовета.

выборы партии ОГА Киевская область глава Наш край
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