ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в годовщину Крещения Киевской Руси

В церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина

В церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина

Фото: Народная правда

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь приняли решение не проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси 28 июля.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, пишет RegioNews.

В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому ежегодно в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход", - отметил Ткаченко.

В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах.

Напомним, в Харькове несмотря на ухудшение эпидемической ситуации позволили открыть кинотеатры.