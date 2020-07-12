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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 12:08 4

ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в годовщину Крещения Киевской Руси

12 июля 2020, 12:08 4
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В церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина
В церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина
Фото: Народная правда
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Православная церковь Украины и Украинская православная церковь приняли решение не проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси 28 июля.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, пишет RegioNews.

В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому ежегодно в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход", - отметил Ткаченко.

В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах.

Напомним, в Харькове несмотря на ухудшение эпидемической ситуации позволили открыть кинотеатры.

Киев карантин УПЦ праздник пцу
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