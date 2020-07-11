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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 16:40 2

Подрыв авто "Укрпочты": среди подозреваемых работник этой компании

11 июля 2020, 16:40 2
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Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении
Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении
Фото: UA:Полтава
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Один из подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области является ее работником.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Известно, что полиция расследует это дело по трем статьям - покушение на убийство из корыстных побуждений, разбой и присвоение огнестрельного оружия.

Правоохранители подозревают, что автомобиль с деньгами взорвали дистанционно, мужчинам грозит пожизненное заключение.

10 июля вечером Октябрьский районный суд Полтавы задержал подозреваемых в соответствии по ст. 190 УПК Украины, ожидается заседание по избранию всем 4 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 10 июля полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине.

Полтавская область Укрпочта полиция Ограбление суд
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