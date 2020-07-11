Подрыв авто "Укрпочты": среди подозреваемых работник этой компании
Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении
Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении
Один из подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области является ее работником.
Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.
Известно, что полиция расследует это дело по трем статьям - покушение на убийство из корыстных побуждений, разбой и присвоение огнестрельного оружия.
Правоохранители подозревают, что автомобиль с деньгами взорвали дистанционно, мужчинам грозит пожизненное заключение.
10 июля вечером Октябрьский районный суд Полтавы задержал подозреваемых в соответствии по ст. 190 УПК Украины, ожидается заседание по избранию всем 4 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 10 июля полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине.
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