Подрыв авто "Укрпочты": среди подозреваемых работник этой компании

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении

Фото: UA:Полтава

Один из подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области является ее работником.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Известно, что полиция расследует это дело по трем статьям - покушение на убийство из корыстных побуждений, разбой и присвоение огнестрельного оружия.

Правоохранители подозревают, что автомобиль с деньгами взорвали дистанционно, мужчинам грозит пожизненное заключение.

10 июля вечером Октябрьский районный суд Полтавы задержал подозреваемых в соответствии по ст. 190 УПК Украины, ожидается заседание по избранию всем 4 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 10 июля полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине.