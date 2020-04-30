В Николаевской области жители "карантинного" района объезжают КПП полями

По дороге, где установлен пропускной пункт машины практически не ездят

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По дороге, где установлен пропускной пункт машины практически не ездят

В Доманевском районе Николаевской области, где зафиксирована вспышка COVID-19, местные жители беспрепятственно объезжают КПП по полям. Об этом сообщил во время внеочередной сессии Николаевского облсовета депутат Александр Сироштан, передает RegioNews.

Он рассказал, что через КПП проезжает до десяти авто в сутки и в большинстве своём грузовики, а люди ездят в район по полевым дорогам, минуя пропускные пункты.

"В Доманевском районе вспышка коронавируса и поставили посты, закрыли практически район. Вы знаете, что дорога Т-15-06 не дорога, а одно направление. По ней практически никто не ездит, там за сутки проехало до 10 машин и то в основном это были зерновозы, которые не могут объехать полевыми дорогами. Все остальные ездят полевыми дорогами. У меня вопрос: для чего блокпосты там стоят, зачем мы мучаем там людей, если они фактически никого не могут выявить"? - заявил Александр Сироштан.

Стоит отметить, что в Доманевском районе по состоянию на сегодня зафиксирован 51 больной коронавирусом. Ранее на въездах и выездах в Доманевский район были установлены контрольно-пропускные пункты.