15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2020, 15:22 27

Из-за драки полицейского с журналистом начали расследование

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 15:22 27
Читайте також українською мовою
Правоохранители проверяют правомочность действий патрульного
Фото: Facebook Антон Ходза
Правоохранители проверяют правомочность действий патрульного

Полиция получила сообщение от журналиста Богдана Кутепова, которому правоохранители сломали камеру, когда он снимал акцию протеста у Кабинета Министров.

Журналист пожаловался на препятствование его профессиональной деятельности, что является уголовным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Для выяснения обстоятельств происшествия отправили следовательно-оперативную группу. Результаты проверки позже должны передать в Государственное бюро расследований, а уже там будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Напомним, 29 апреля, во время акции под Кабмином, полиция потребовала у Кутепова прекратить съемку, угрожая разбить камеру. После отказа силовики вытолкали журналиста с газона, где он снимал, и повредили технику.


Кабмин Киев полиция журналисты СМИ правоохранители
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »