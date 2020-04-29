Из-за драки полицейского с журналистом начали расследование
Полиция получила сообщение от журналиста Богдана Кутепова, которому правоохранители сломали камеру, когда он снимал акцию протеста у Кабинета Министров.
Журналист пожаловался на препятствование его профессиональной деятельности, что является уголовным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.
Для выяснения обстоятельств происшествия отправили следовательно-оперативную группу. Результаты проверки позже должны передать в Государственное бюро расследований, а уже там будет принято решение о дальнейшем ходе дела.
Напомним, 29 апреля, во время акции под Кабмином, полиция потребовала у Кутепова прекратить съемку, угрожая разбить камеру. После отказа силовики вытолкали журналиста с газона, где он снимал, и повредили технику.
- 18:04 29 апреля Избиение полицейским журналиста уже проверяет ГБР
- 17:36 29 апреля В Борисполь прибыли самолеты с эвакуированными: что известно
- 17:34 29 апреля Подпольный цех по разливу антисептика накрыли на Киевщине: фото
- 17:32 29 апреля В Тернополе отказались открывать рынки
- 17:00 29 апреля Украина запускает виртуальный реверс газа из Венгрии
- 16:39 29 апреля В Херсонской области вторая смерть от COVID-19: болезнь усложнил инсульт
- 16:10 29 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 15:48 24 апреля Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице