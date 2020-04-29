Из-за драки полицейского с журналистом начали расследование

Правоохранители проверяют правомочность действий патрульного

Фото: Facebook Антон Ходза

Правоохранители проверяют правомочность действий патрульного

Полиция получила сообщение от журналиста Богдана Кутепова, которому правоохранители сломали камеру, когда он снимал акцию протеста у Кабинета Министров.

Журналист пожаловался на препятствование его профессиональной деятельности, что является уголовным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Для выяснения обстоятельств происшествия отправили следовательно-оперативную группу. Результаты проверки позже должны передать в Государственное бюро расследований, а уже там будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Напомним, 29 апреля, во время акции под Кабмином, полиция потребовала у Кутепова прекратить съемку, угрожая разбить камеру. После отказа силовики вытолкали журналиста с газона, где он снимал, и повредили технику.