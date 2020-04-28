В Днепре бойцовский пес покусал ребенка и полицейского
Собака была на поводке, но без намордника. Ответить, почему животное набросилось на ребенка, хозяин не смог, как и затруднился объяснить, почему выгуливал пса с нарушениями, пишет RegioNews cо ссылкой на Информатор.
Случайные свидетели произошедшего сообщили в полицию. Уже во время того, как мужчина общался с правоохранителями, собака снова сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского.
Животное усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал одежду. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в больницу.
Агрессивную собаку в конечном итоге забрал "Зооконтроль", а ее хозяин отправился в районное отделение полиции.
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