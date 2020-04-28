В Днепре бойцовский пес покусал ребенка и полицейского

В Днепре стаффордширский терьер напал на 11-летнего мальчика — собака укусила его в область паха. У ребенка серьезные травмы, он находится в областной больнице, его прооперировали

В Днепре стаффордширский терьер напал на 11-летнего мальчика — собака укусила его в область паха. У ребенка серьезные травмы, он находится в областной больнице, его прооперировали

Собака была на поводке, но без намордника. Ответить, почему животное набросилось на ребенка, хозяин не смог, как и затруднился объяснить, почему выгуливал пса с нарушениями, пишет RegioNews cо ссылкой на Информатор. Случайные свидетели произошедшего сообщили в полицию. Уже во время того, как мужчина общался с правоохранителями, собака снова сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского. Животное усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал одежду. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Агрессивную собаку в конечном итоге забрал "Зооконтроль", а ее хозяин отправился в районное отделение полиции. Читайте также: Скорая помощь: как заместитель мэра Днепра спасал 12 котов

.