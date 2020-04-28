В Чернобыльской зоне сохраняется опасность возникновения пожаров
В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели до сих пор занимаются локализацией очагов пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
В очагах у сел Кривая Гора, Рудьки и Буряковка, где прошел огонь, до сих пор продолжают тлеть пеньки, остатки древесины и торфа на больших площадях территорий.
Спасатели обустраивают противопожарные разрывы, к тушению огня привлечены 1133 пожарных и 262 единицы техники.
В ведомстве добавили, что в Чернобыльской зоне продолжает действовать авиация, которая в течение суток осуществила 30 сбросов воды общей массой 60 тонн.
В Житомирской области пожары на территории Овручского района, который больше всего пострадал от стихии, локализованы.
В Словечанском лесничестве пожарные до сих пор тушат отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньков и древесины.
В Олевском районе на территории Белокоровицкого и Олевского лесничеств силы ГСЧС также продолжают тушить очаги, пройденные огнем.
В области к осуществлению противопожарных мероприятий привлечено 329 человек и 66 единиц техники. Риск новых пожаров остается высоким.
Напомним, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.
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