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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 10:39 14

В Чернобыльской зоне сохраняется опасность возникновения пожаров

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28 апреля 2020, 10:39 14
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Пожары в наиболее пострадавших районах Житомирской области локализованы
Фото: ГСЧС
Пожары в наиболее пострадавших районах Житомирской области локализованы

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели до сих пор занимаются локализацией очагов пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

В очагах у сел Кривая Гора, Рудьки и Буряковка, где прошел огонь, до сих пор продолжают тлеть пеньки, остатки древесины и торфа на больших площадях территорий.

Спасатели обустраивают противопожарные разрывы, к тушению огня привлечены 1133 пожарных и 262 единицы техники.

В ведомстве добавили, что в Чернобыльской зоне продолжает действовать авиация, которая в течение суток осуществила 30 сбросов воды общей массой 60 тонн.

В Житомирской области пожары на территории Овручского района, который больше всего пострадал от стихии, локализованы.

В Словечанском лесничестве пожарные до сих пор тушат отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

В Олевском районе на территории Белокоровицкого и Олевского лесничеств силы ГСЧС также продолжают тушить очаги, пройденные огнем.

В области к осуществлению противопожарных мероприятий привлечено 329 человек и 66 единиц техники. Риск новых пожаров остается высоким.

Напомним, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.

26 апреля по всей Украине объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.


пожар ГСЧС Житомирская область Чернобыль
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