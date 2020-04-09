В центре Одессы обвалилась часть старинного дома

В центре Одессы обрушился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы

Фото: Думская

В центре Одессы обрушился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Обрушение произошло в 9:00 утра. Старинный дом частично обрушился на углу Канатной и переулка Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал, точная информации станет известна после того, как разберут завал.

Пострадал памятник архитектуры местного значения — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Сообщается, что на днях в нем начались какие-то ремонтные работы.

Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС, переулок перекрыли для прохода.

Стоит отметить, что камера видеонаблюдения на одном из зданий, расположенных недалеко, зафиксировала момент обрушения.