В центре Одессы обвалилась часть старинного дома
В центре Одессы обрушился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы
В центре Одессы обрушился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Обрушение произошло в 9:00 утра. Старинный дом частично обрушился на углу Канатной и переулка Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал, точная информации станет известна после того, как разберут завал.
Пострадал памятник архитектуры местного значения — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.
Сообщается, что на днях в нем начались какие-то ремонтные работы.
Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС, переулок перекрыли для прохода.
Стоит отметить, что камера видеонаблюдения на одном из зданий, расположенных недалеко, зафиксировала момент обрушения.
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